Tragedia in Sardegna: bimbo romano di 6 anni muore annegato (Di domenica 17 luglio 2022) Dalla Capitale alla Sardegna per una vacanza da sogno tra le acque cristalline e le giornate trascorse in spiaggia. O almeno, questo è quello che sognava di fare una famiglia romana che, invece, purtroppo, ha dovuto fare i conti con una Tragedia. Un bimbo di appena 6 anni è annegato nella piscina di un resort, nel litorale di Careddu in Ogliastra, ed è morto. bimbo annegato in Sardegna Il bimbo ieri, nel tardo pomeriggio, si trovava nella piscina del resort quando, per cause ancora tutte da accertare, qualcosa è andato sorto. I genitori, che si trovavano a bordo della vasca, lo hanno visto annaspare e hanno tentato di fare di tutto per salvarlo. Sul posto il personale sanitario del 118 e l’eliambulanza, ma purtroppo ogni tentativo è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Dalla Capitale allaper una vacanza da sogno tra le acque cristalline e le giornate trascorse in spiaggia. O almeno, questo è quello che sognava di fare una famiglia romana che, invece, purtroppo, ha dovuto fare i conti con una. Undi appena 6nella piscina di un resort, nel litorale di Careddu in Ogliastra, ed è morto.inIlieri, nel tardo pomeriggio, si trovava nella piscina del resort quando, per cause ancora tutte da accertare, qualcosa è andato sorto. I genitori, che si trovavano a bordo della vasca, lo hanno visto annaspare e hanno tentato di fare di tutto per salvarlo. Sul posto il personale sanitario del 118 e l’eliambulanza, ma purtroppo ogni tentativo è ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Tragedia in Ogliastra, bimbo di 6 anni annega in piscina #calaluas #olbia #ogliastra - CorriereCitta : Tragedia in Sardegna: bimbo romano di 6 anni muore annegato - repubblica : Tragedia in Sardegna: bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort - GretaGiordano12 : RT @repubblica: Tragedia in Sardegna: bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort - CatelliRossella : ??Tragedia in Sardegna: bambino di 6 anni annega nella piscina di un resort -