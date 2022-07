Tragedia familiare, donna trovata in casa senza vita il giorno prima del suo compleanno (Di domenica 17 luglio 2022) Tragedia familiare, una donna di cinquant’anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione il giorno prima del suo compleanno. I particolari della vicenda. Quella che doveva essere una giornata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 17 luglio 2022), unadi cinquant’anni è statanella propria abitazione ildel suo. I particolari della vicenda. Quella che doveva essere una giornata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: La fame è passata dall'essere un fenomeno collettivo a diventare una tragedia individuale e familiare. Non si tratta… - Crudeli45198835 : La fame è passata dall'essere un fenomeno collettivo a diventare una tragedia individuale e familiare. Non si trat… - GiuseppeCapu : RT @Crudeli45198835: La fame è passata dall'essere un fenomeno collettivo a diventare una tragedia individuale e familiare. - permemozione : RT @Crudeli45198835: La fame è passata dall'essere un fenomeno collettivo a diventare una tragedia individuale e familiare. - RobyKobayashi : @frasc77 @mio_odio @stanzaselvaggia Appunto, per te è 'sticazzi' per loro è una tragedia familiare. Sono liberi di negare quanto vogliono -