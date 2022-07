Tour de France | si rivedono gli ambientalisti in strada | altro tentativo di blocco della corsa

Pubblicità

infoitsport : Tour de France 2022, Primoz Roglic si ritira: 'Sono orgoglioso del mio contributo' - infoitsport : Tour de France, Roglic si ritira: la maglia gialla perde un uomo di peso - infoitsport : Roglic abbandona il Tour de France 2022: ritiro per problemi a spalla e schiena - infoitsport : Roglic si ritira dal Tour de France: “grazie a tutti per il supporto” - infoitsport : Tour de France, lo sloveno Roglic costretto al ritiro -

La Jumbo - Visma , la squadra della maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard , sta perdendo i pezzi alde. Dopo che lo sloveno Primoz Roglic non si è presentato a Rodez al via dell'odierna quindicesima tappa a causa dei postumi della caduta nella quinta frazione sul pavé, nel corso della ...Niente da fare, Primoz Roglic si arrende e così la maglia gialla Jonas Vingegaard perde un uomo importante sulla strada di Parigi. Lo sloveno classe 1989 infatti non prenderà il via della tappa numero ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Pessime notizie per la maglia gialla Jonas Vingegaard al Tour de France 2022. In una giornata che doveva essere interlocutoria, la Jumbo-Visma ha perso dopo Primoz Roglic un altro elemento parecchio i ...