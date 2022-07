Tour de France 2022, tegola per Vingegaard: si ritira Kruijswijk a causa di una caduta (Di domenica 17 luglio 2022) Pessime notizie per la maglia gialla Jonas Vingegaard al Tour de France 2022. In una giornata che doveva essere interlocutoria, la Jumbo-Visma ha perso dopo Primoz Roglic un altro elemento parecchio importante per aiutare il danese ad arrivare il danese, l’olandese Steven Kruijswijk. Il ciclista olandese è stato costretto al ritiro a causa di una brutta caduta patita durante la quindicesima tappa della Grande Boucle, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri; a poco più di 60 chilometri dal traguardo Kruijswijk ed il compagno di squadra Wout van Aert si sono toccati, finendo dunque in terra. Se la maglia verde si è rialzato quasi immediatamente, il neerlandese è rimasto invece in terra mantenendosi la spalla; dopo un paio di manipolazioni da parte dei ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Pessime notizie per la maglia gialla Jonasalde. In una giornata che doveva essere interlocutoria, la Jumbo-Visma ha perso dopo Primoz Roglic un altro elemento parecchio importante per aiutare il danese ad arrivare il danese, l’olandese Steven. Il ciclista olandese è stato costretto al ritiro adi una bruttapatita durante la quindicesima tappa della Grande Boucle, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri; a poco più di 60 chilometri dal traguardoed il compagno di squadra Wout van Aert si sono toccati, finendo dunque in terra. Se la maglia verde si è rialzato quasi immediatamente, il neerlandese è rimasto invece in terra mantenendosi la spalla; dopo un paio di manipolazioni da parte dei ...

Pubblicità

Vince08440165 : RT @matt1news: NUOVA PROTESTA DEI GRETINI AL TOUR DE FRANCE E NUOVO STOP. (ADMIN CHE SEGUE IL TOUR) - GIGGIONAPOLI : @fumolapippa Dopo Armstrong , per me il Tour de France , non esiste più ! - LostIsland143 : Io che tra un turno e l'altro mi riposo sul divano di casa della proprietaria del Ristorante dove lavoro mentre lei… - SpazioCiclismo : Pomeriggio nero per la Maglia Gialla del #Tdf2022, che ha comunque ripreso la gara. - elimir73 : RT @Eurosport_IT: Caldo torrido al Tour de France: si rinfresca anche Alberto Contador che segue la carovana a bordo di una moto ?????? #Euro… -