Tour de France 2022, Tadej Pogacar: "Vingegaard mi ha detto di star bene, ora siamo pari col numero di compagni di squadra"

La quindicesima tappa del Tour de France 2022 è stata una della rarissime che non ha visto battaglie per la classifica generale. L'unico colpo di scena da questo punto di vista ha rischiato di essere la caduta della Maglia Gialla Jonas Vingegaard, risalito apparentemente senza conseguenze. Sull'accaduto si è espresso anche il grande rivale Tadej Pogacar a fine tappa, come raccolto da Cyclism'Actu: "Non so se si è fatto molto male. È vero che non è mai bello cadere ma io l'ho visto pedalare normalmente e mi ha detto che stava bene. Ora siamo pari nel numero dei componenti della squadra, sarà interessante la prossima settimana".

