Tour de France 2022, sedicesima tappa Carcassonne-Foix: percorso e altimetria (Di domenica 17 luglio 2022) Il percorso e l’altimetria della sedicesima tappa del Tour de France 2022, la Carcassonne-Foix di 178,5 chilometri che di fatto apre la terza settimana e la parte pirenaica della Grande Boucle. Si tratta infatti di un gustoso antipasto di quello che attenderà i corridori nei giorni a seguire. Negli ultimi 60 km infatti saranno affrontati due GPM di prima categoria: la prima asperità è il Port de Lers (11,4 km al 7% medio e punte superiori al 10%), poi dopo la discesa e un fondovalle praticamente assente sarà la volta del Mur de Pèguére (9,3 km al 7,9% medio ma con gli ultimi 3 km mai sotto l’11% e con punte al 18%). Dallo scollinamento di quest’ultima salita mancheranno 27 km all’arrivo, la maggior parte dei quali in ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Ile l’delladelde, ladi 178,5 chilometri che di fatto apre la terza settimana e la parte pirenaica della Grande Boucle. Si tratta infatti di un gustoso antipasto di quello che attenderà i corridori nei giorni a seguire. Negli ultimi 60 km infatti saranno affrontati due GPM di prima categoria: la prima asperità è il Port de Lers (11,4 km al 7% medio e punte superiori al 10%), poi dopo la discesa e un fondovalle praticamente assente sarà la volta del Mur de Pèguére (9,3 km al 7,9% medio ma con gli ultimi 3 km mai sotto l’11% e con punte al 18%). Dallo scollinamento di quest’ultima salita mancheranno 27 km all’arrivo, la maggior parte dei quali in ...

