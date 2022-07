Tour de France 2022, le pagelle di oggi: finalmente Jasper Philipsen! Per Mozzato e Pasqualon ottimi piazzamenti (Di domenica 17 luglio 2022) pagelle QUINDICESIMA TAPPA Tour DE France 2022 Jasper Philipsen, voto 10: finalmente arriva questa vittoria, soprattutto dopo la beffa di Calais. Questa volta alza le braccia al cielo, ma lo fa giustamente perché il successo è il suo proprio davanti a van Aert. Giornata perfetta, volata da 10 in pagella. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck sarà un velocista da tenere molto d’occhio nel futuro prossimo. Wout van Aert, voto 8: esagera nell’andare in fuga nella prima parte di gara, dove spreca energie importanti per il finale. Nel momento decisivo sembra potercela fare, invece si vede sbucare il connazionale che lo beffa con un gran colpo di reni. Altra giornata super per la Maglia Verde, in cassaforte. Mads Pedersen, voto 6,5: visto il lavoro sfrenato della sua Trek-Segafredo, ci si sarebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)QUINDICESIMA TAPPADEPhilipsen, voto 10:arriva questa vittoria, soprattutto dopo la beffa di Calais. Questa volta alza le braccia al cielo, ma lo fa giustamente perché il successo è il suo proprio davanti a van Aert. Giornata perfetta, volata da 10 in pagella. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck sarà un velocista da tenere molto d’occhio nel futuro prossimo. Wout van Aert, voto 8: esagera nell’andare in fuga nella prima parte di gara, dove spreca energie importanti per il finale. Nel momento decisivo sembra potercela fare, invece si vede sbucare il connazionale che lo beffa con un gran colpo di reni. Altra giornata super per la Maglia Verde, in cassaforte. Mads Pedersen, voto 6,5: visto il lavoro sfrenato della sua Trek-Segafredo, ci si sarebbe ...

