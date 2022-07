Tour de France 2022, Jasper Philipsen: “Una gioia incontenibile! So cosa vuol dire perdere qui, finalmente ce l’ho fatta!” (Di domenica 17 luglio 2022) Percorso mosso, tappa mossa, colpi di scena continui, strategie non sempre molto chiare e volata confusionaria ma con un vincitore, Jasper Philipsen: difficile riassumere quanto accaduto oggi alla quindicesima frazione del Tour de France 2022, ma quel che è certo è che in ogni tappa tutto può succedere, e oggi ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma. Stabilita quasi al photofinish la vittoria del belga del team Alpecin-Deceuninck, che è riuscito a precedere come detto in volata Wout Van Aert e Mads Pedersen; per Philipsen è la prima vittoria in carriera al Tour de France, probabilmente la più importante nella sua carriera conquistata in quel di Carcassone, ove era posto il traguardo finale. Di seguito, le dichiarazioni del vincitore della quindicesima ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Percorso mosso, tappa mossa, colpi di scena continui, strategie non sempre molto chiare e volata confusionaria ma con un vincitore,: difficile riassumere quanto accaduto oggi alla quindicesima frazione delde, ma quel che è certo è che in ogni tappa tutto può succedere, e oggi ne abbiamo avuto un’ulteriore conferma. Stabilita quasi al photofinish la vittoria del belga del team Alpecin-Deceuninck, che è riuscito a precedere come detto in volata Wout Van Aert e Mads Pedersen; perè la prima vittoria in carriera alde, probabilmente la più importante nella sua carriera conquistata in quel di Carcassone, ove era posto il traguardo finale. Di seguito, le dichiarazioni del vincitore della quindicesima ...

