Tour de France 2022 in tv oggi: orari domenica 17 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport (Di domenica 17 luglio 2022) Si conclude quest'oggi la seconda settimana del Tour de France 2022. In questi giorni la Grande Boucle ha vissuto attimi davvero intensi, con il 'cambio della guardia' tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma); prima dell'ultimo giorno di riposo si vivrà una tappa che potrebbe essere interlocutoria, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri. Un percorso, quello odierno, che vive tra i 200 ed i 500 metri di altitudine, ma che non dovrebbe vedere protagonisti gli uomini di classifica. Dopo tanti saliscendi, il primo GPM di giornata arriva al chilometro 64, la Cote d'Ambialet (4,4 km al 4,6%, terza categoria); si riprende con il 'mangia e bevi e dopo il traguardo volante di Saint-Ferreol (km 147) c'è la Cote des Cammazes (5,1 km al 4,1%, terza categoria). Gli ultimi 13 chilometri sono ...

