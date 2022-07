Tour de France 2022, diciottesima tappa Lourdes-Hautacam: percorso e altimetria (Di domenica 17 luglio 2022) L’altimetria e il percorso della diciottesima tappa del Tour de France 2022, la Lourdes-Hautacam di 143,2 chilometri. Ultima frazione di alta montagna per la Grande Boucle, con tre GPM pirenaici molto impegnativi che potrebbero rappresentare l’ultima opportunità di cambiare la classifica generale per gli scalatori prima della cronometro del penultimo giorno. Dopo 60 km pianeggianti, gli ultimi 80 saranno oltremodo selettivi: i corridori prima incontreranno il Col d’Aubisque (16,4 km al 7,1% medio), poi l’inedito Col de Spandelles (10,3 km all’8,3% medio) prima della scalata finale verso Hautacam. L’ultima salita misura 13,6 km con una media del 7,8% ma con punte superiori all’11%. diciottesima ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) L’e ildelladelde, ladi 143,2 chilometri. Ultima frazione di alta montagna per la Grande Boucle, con tre GPM pirenaici molto impegnativi che potrebbero rappresentare l’ultima opportunità di cambiare la classifica generale per gli scalatori prima della cronometro del penultimo giorno. Dopo 60 km pianeggianti, gli ultimi 80 saranno oltremodo selettivi: i corridori prima incontreranno il Col d’Aubisque (16,4 km al 7,1% medio), poi l’inedito Col de Spandelles (10,3 km all’8,3% medio) prima della scalata finale verso. L’ultima salita misura 13,6 km con una media del 7,8% ma con punte superiori all’11%....

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: subito in fuga Politt Honoré e Van Aert - #France #tappa… - hiboss_hiboss : @valeangelsback Il Tour de France è una formula troppo nuova e poco collaudata, espone evidentemente i corridori a… - SpazioCiclismo : Lo scalatore francese guarda con fiducia all'ultima parte del #TDF2022 dopo qualche momento di sbandamento. - lalegiardini : Il Tour sulle strade di Marianne, simbolo della bellezza della Francia #deTour #tdf2022 - iltedesco22 : RT @SpazioCiclismo: Tra le misure per combattere il caldo e per mettere in sicurezza la corsa, al #TDF2022 saranno impiegati camion capaci… -