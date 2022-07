Totti-Ilary Blasi | Sonia Bruganelli si espone sul divorzio | che stilettata

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - infoitcultura : Totti e Ilary, l’inizio della fine: che notte bollente a Forte dei Marmi - infoitcultura : Come può una crisi politica distrarci da Ilary e Totti? -

Alberto Dandolo per Dagospia alvinNon solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione traed. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora, è stato attenzionato in queste ore dalla ...La differenza è l'assenza di Francesco, e chissà seha voluto mandare un messaggio ai naviganti. La Blasi documenta costantemente il suo viaggio in Africa attraverso Instagram: dai video ...Ed è proprio con la sua sorella maggiore, Silvia, che Ilary ha lasciato l'Italia con destinazione Africa. Ma ci sono anche altri interessi commerciali in comune, per esempio la società che gestisce l' ...Anche Sonia Bruganelli è intervenuta a commentare il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La moglie di Bonolis non le manda a dire: "Ferita ai figli" ...