Totti e Ilary, la vita da separati: lei in Tanzania mano nella mano con i figli, lui a Roma tra padel e avvocati (Di domenica 17 luglio 2022) Ilary Blasi mano nella mano su una spiaggia della Tanzania. È questa la risposta della show girl alla notizia sulla separazione con Francesco Totti. Una bomba che si è abbattuta sulla coppia e che inevitabilmente recherà strascichi. Anche giudiziari. Prima di affrontare la tempesta fatta di avvocati, commercialisti e consulenti, Ilary Blasi ha scelto di concedersi dieci giorni in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Il ritorno a Roma è previsto per il 20 luglio e l’obiettivo è di staccare da voci e chiacchiere che potrebbero minare la serenità dei bambini. In una delle tante foto pubblicate dalla conduttrice tv, si ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 luglio 2022)Blasisu una spiaggia della. È questa la risposta della show girl alla notizia sulla separazione con Francesco. Una bomba che si è abbattuta sulla coppia e che inebilmente recherà strascichi. Anche giudiziari. Prima di affrontare la tempesta fatta di, commercialisti e consulenti,Blasi ha scelto di concedersi dieci giorni incon i treCristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Il ritorno aè previsto per il 20 luglio e l’obiettivo è di staccare da voci e chiacchiere che potrebbero minare la serenità dei bambini. In una delle tante foto pubblicate dalla conduttrice tv, si ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - SaraccoLaura : RT @MastriTina: Ma invece che Totti e Ilary, non se potevamo separà noi e l'anticiclone africano? - infoitcultura : Ilary Blasi sexy in vacanza: svolta dopo Totti?/ Fisico da urlo a bordo piscina -