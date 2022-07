Totti e Ilary Blasi | ex dell’Isola dei Famosi commenta separazione e presunti tradimenti | “Voglia di trasgredire…”

(Di domenica 17 luglio 2022) Lory Del Santo, intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato alcuni retroscenadeiappena terminata e, in merito alla sua conduttrice, hato pure latrae Francesco, Lory Del Santola loroPensavo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - infoitcultura : Vladimir Luxuria su Ilary Blasi e la separazione da Francesco Totti: “Lei è una tosta…” - infoitcultura : Separazione Totti Blasi, Vladimir Luxuria dice la sua: 'Ilary è una tosta, sa come affrontare questa situazione' -

La differenza è l'assenza di Francesco, e chissà seha voluto mandare un messaggio ai naviganti. La Blasi documenta costantemente il suo viaggio in Africa attraverso Instagram: dai video ...In questi primi giorni di lontananza,Blasi e Francescosi stanno comportando in maniera diametralmente opposta. Mentre l'ex calciatore sembra stia centellinando le sue pubblicazioni sui ...Totti e Ilary Blasi, Lory Del Santo commenta la loro separazione Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Pensavo che visto che ci siamo incontrati per ...Matrimonio fa rima con patrimonio: finito l’uno, finisce pure l’altro. Ma come Per ora è tutto in alto mare. A inizio settimana, ...