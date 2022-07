Torre Maura, incendiato il giardino multisensoriale per disabili: «Gesto infame, ricominceremo» (Di domenica 17 luglio 2022) Era un importante spazio di inclusione per i ragazzi con disabilità che qui vi trascorrevano le giornate. Il verbo al passato è ahimè d’obbligo in quanto ieri, sabato 16 luglio, il giardino multisensoriale di via delle Rupicole di Torre Maura è stato vittima di un devastante incendio di natura dolosa. Leggi anche: Roma, mezzo Ama a fuoco. Diaco: ‘Incendio doloso, è un atto vandalico’ Incendio al giardino multisensoriale: l’accaduto Come anticipato l’incendio è divampato ieri, sabato 16 luglio. Le fiamme hanno lambito la struttura di buon mattino, intorno alle 4. Un Gesto dietro al quale sembrerebbe esserci — stando alle prime ricostruzioni — “la mano dell’uomo”, come ha riferito anche l’assessora capitolina alla Politiche Sociali, Barbara ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Era un importante spazio di inclusione per i ragazzi contà che qui vi trascorrevano le giornate. Il verbo al passato è ahimè d’obbligo in quanto ieri, sabato 16 luglio, ildi via delle Rupicole diè stato vittima di un devastante incendio di natura dolosa. Leggi anche: Roma, mezzo Ama a fuoco. Diaco: ‘Incendio doloso, è un atto vandalico’ Incendio al: l’accaduto Come anticipato l’incendio è divampato ieri, sabato 16 luglio. Le fiamme hanno lambito la struttura di buon mattino, intorno alle 4. Undietro al quale sembrerebbe esserci — stando alle prime ricostruzioni — “la mano dell’uomo”, come ha riferito anche l’assessora capitolina alla Politiche Sociali, Barbara ...

CorriereCitta : Torre Maura, incendiato il giardino multisensoriale per disabili: «Gesto infame, ricominceremo» - yanez_2006 : RT @Andreacritico: In fiamme il giardino multisensoriale per disabili a Torre Maura. 'Gesto infame, lo riapriremo' - carlabrandolini : RT @Andreacritico: In fiamme il giardino multisensoriale per disabili a Torre Maura. 'Gesto infame, lo riapriremo' - pinoapprendi : RT @FulvioAlbanese: In fiamme il giardino multisensoriale per disabili a Torre Maura. 'Gesto infame, lo riapriremo'. MA QUANTO SIETE VIGLIA… - Andreacritico : In fiamme il giardino multisensoriale per disabili a Torre Maura. 'Gesto infame, lo riapriremo' -