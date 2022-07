Torino | tre priorità sul mercato in entrata

Pubblicità

Commenta per primo La cessione di Bremer può sbloccare il mercato dele, evidenzia La Stampa , sonole priorità: Oumat Solet (Salisburgo) per la difesa, Giulio Maggiore (Spezia) per il centrocampo e il ritorno di Dennis Praet dal Leicester.... "il contratto di lavoro - spiegano i sindacati - è scaduto da quasianni e la società, anziché ... Ae Genova Allo scalo di Caselle, alle porte del capoluogo piemontese, si contano 17 voli ...Il Torino, secondo quanto ha riferito La Stampa, ha tre priorità in entrata. Ovviamente prima viene ceduto Bremer e meglio è, per avere il classico tesoretto da immettere sul mercato ...Partecipata manifestazione in ricordo del calciatore-partigiano Bruno Neri si è tenuta domenica mattina 10 luglio in piazzale San Gabriele da Gorizia a ...