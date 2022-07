Torino, Juric contro il ds: ora vuole 8 nuovi giocatori! (Di domenica 17 luglio 2022) Tuttosport racconta di un duro sfogo dell’allenatore del Torino Ivan Juric contro il ds Vagnati. Il tecnico non sarebbe contento del mercato... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Tuttosport racconta di un duro sfogo dell’allenatore delIvanil ds Vagnati. Il tecnico non sarebbe contento del mercato...

