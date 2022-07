Torino, anche Greta Thunberg al campeggio per il clima: “Non parlerà dal palco, la politica deve ascoltare la voce di migliaia di attivisti” (Di domenica 17 luglio 2022) Non solo Greta Thunberg. Dal 25 al 29 luglio Torino si prepara ad accogliere quasi 1500 attivisti per il climate Social Camp, il campeggio per l’ambiente organizzato da Fridays for Future, Greenpeace e altre organizzazioni locali e internazionali. Uno spazio di dibattito sulla crisi climatica, ma anche su energia, lavoro, ecofemminismo e alimentazione. “Il camp nasce insieme al meeting europeo dei Fridays – che si terrà negli stessi giorni al Campus Enaudi dell’università di Torino -, ma vuole aprirsi anche alle rivendicazioni di altri movimenti: per esempio Ecologia politica, il collettivo Fango contro il caporalato, o l’associazione transfemminista Non una di meno – spiega Carlotta Reviglio, 22 anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Non solo. Dal 25 al 29 lugliosi prepara ad accogliere quasi 1500per ilte Social Camp, ilper l’ambiente organizzato da Fridays for Future, Greenpeace e altre organizzazioni locali e internazionali. Uno spazio di dibattito sulla crisitica, masu energia, lavoro, ecofemminismo e alimentazione. “Il camp nasce insieme al meeting europeo dei Fridays – che si terrà negli stessi giorni al Campus Enaudi dell’università di-, ma vuole aprirsialle rivendicazioni di altri movimenti: per esempio Ecologia, il collettivo Fango contro il caporalato, o l’associazione transfemminista Non una di meno – spiega Carlotta Reviglio, 22 anni, ...

