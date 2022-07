Top Gun | Maverick batte ogni record per Paramount | con 1 | 2 miliardi è il maggior incasso di sempre

(Di domenica 17 luglio 2022) Top Gun:è appena diventato il film dicon ildiper quanto riguarda il botteghino globale, raggiungendo 1,2di dollari. Top Gun:ha raggiunto un nuovo, superando i 600 milioni di dollari al botteghino statunitense e 1,2di dollari a livello internazionale: il sequel di Tom Cruise è il "film con ildi" dellaPictures, come riportato da Deadline. Il film diretto da Joseph Kosinski è il dodicesimo nella storia dello studio ad aver superato la soglia dei 600 milioni di dollari al botteghino nazionale. A livello internazionale invece, Top Gun: ...

Top Gun: Maverick ha continuato a stupire anche in questo weekend, il suo incasso è stato 12 milioni di dollari , per un totale di 617.9 milioni ( ricordiamo che di recente ha superato quota 600 ...Top Gun: Maverick è appena diventato il film di Paramount con il maggior incasso di sempre per quanto riguarda il botteghino globale, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari. Tom Cruise Maverick - tornato dopo 36 anni a interpretare il ruolo del pilota di caccia più iconico della storia del cinema - ieri ha abbracciato la Pattuglia Nazionale Acrobatica. Un breve abbraccio, ...