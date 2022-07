Tifoso Juventus costretto a togliersi la maglietta bianconera durante Inter-Monaco (VIDEO)

(Di domenica 17 luglio 2022) Ieri seraallo stadio Paolo Mazza di Ferrara è andata in scena l’amichevoleterminata per 2-2, ma a far parlare molto soprattutto sui social è stato un ragazzo presente sulle tribune e che indossava ladella. Questo particolare non è piaciuto ad alcuni supporter nerazzurri che hanno cominciato ad insultare il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Il Milan vince il derby 1-2, il riepilogo del sabato di Serie A Serie A i top e flop della quarta giornata L’vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni, Coppa Italia Ziliani contro Conte, stoccata sul gol di ...

GiovaAlbanese : Visite terminate anche per #Rovella. Un tifoso: 'Rimani alla #Juventus', lui risponde: 'Speriamo'. - Deborah_Juve : RT @faberskj: La scena di ieri tra i tifosi interisti e il tifoso con la maglietta della Juventus è il paradigma di quanto sto paese sia de… - itsmealepa : RT @faberskj: La scena di ieri tra i tifosi interisti e il tifoso con la maglietta della Juventus è il paradigma di quanto sto paese sia de… - JacomoJuventi : @GiErre7 @NonConoscoVG All'amichevole di ieri sera tra Inter e Monaco a cui è andato ad assistere un nostro tifoso… - GioNeroBlu : RT @TrenoTHEO1899: @DanielePasquar4 @GioNeroBlu Esatto ahahah si stanno facendo le seghe tutti i giorni per dybala ex capitano della Juvent… -

Al Milan sono venuti talmente tanti CAMPIONI che a nessuno è mai passato per la testa che ...fra i club per poter garantire la stessa competitività e i nove scudetti consecutivi della Juventus... La Juventus guarda ancora al passato: la scelta di mercato allarma i tifosi Ieri sera durante allo stadio Paolo Mazza di Ferrara è andata in scena l'amichevole Inter-Monaco terminata per 2-2, ma a far parlare molto soprattutto sui soc ...Leonardo Bonucci deve essere visto come uno dei punti di forza della Juve del futuro, ma alcuni suoi problemi fisici rischiano di limitarlo.