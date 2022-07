Terremoto al vertice dell'agenzia spaziale russa (Di domenica 17 luglio 2022) Il governo russo ha licenziato Dmitry Rogozin come capo dell'agenzia spaziale Roscosmos il 15 luglio, e 'casualmente' lo stesso giorno in cui l'agenzia e la NASA hanno firmato l'accordo tanto atteso per lo scambio di posti sui voli diretti alla Stazione spaziale Internazionale (ISS). Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 17 luglio 2022) Il governo russo ha licenziato Dmitry Rogozin come capoRoscosmos il 15 luglio, e 'casualmente' lo stesso giorno in cui l'e la NASA hanno firmato l'accordo tanto atteso per lo scambio di posti sui voli diretti alla StazioneInternazionale (ISS).

