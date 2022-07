Tale e Quale Show 2022, da Andrea Dianetti a Rosalinda Cannavó le reazioni del Vip dopo l’annuncio della loro presenza nel cast (Di domenica 17 luglio 2022) Sono stati annunciati nella giornata di ieri gli 11 concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti in onda a partire dal prossimo 3o settembre. A sfidarsi saranno 6 donne, 4 uomini e un “ripetente” con personal coach, ovvero Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli. Come avevano anticipato, alcuni personaggi sono stati “pescati” dai vari reality Show. Saranno presenti le due Vippone Rosalinda Cannavò e Valeria Marini, gli ex naufraghi Gilles Rocca e Valentina Persia, nonché due ex allievi di Amici, il cantante Antonino e l’attore Andrea Dianetti. A loro si aggiungono Claudio Lauretta, Alessandra Mussolini che ha già partecipato a Ballando con le Stelle, Elena Ballerini e Samira ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 luglio 2022) Sono stati annunciati nella giornata di ieri gli 11 concorrentinuova edizione di, la trasmissione condotta da Carlo Conti in onda a partire dal prossimo 3o settembre. A sfidarsi saranno 6 donne, 4 uomini e un “ripetente” con personal coach, ovvero Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli. Come avevano anticipato, alcuni personaggi sono stati “pescati” dai vari reality. Saranno presenti le due VipponeCannavò e Valeria Marini, gli ex naufraghi Gilles Rocca e Valentina Persia, nonché due ex allievi di Amici, il cantante Antonino e l’attore. Asi aggiungono Claudio Lauretta, Alessandra Mussolini che ha già partecipato a Ballando con le Stelle, Elena Ballerini e Samira ...

