Svolta Juve per l’erede di de Ligt: indizio inequivocabile (Di domenica 17 luglio 2022) La Juventus è a caccia di un valido profilo che possa sostituire Matthijs de Ligt, in caso di addio dell’olandese: indizio inequivocabile Continua a tenere banco il futuro di Matthijs… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 17 luglio 2022) Lantus è a caccia di un valido profilo che possa sostituire Matthijs de, in caso di addio dell’olandese:Continua a tenere banco il futuro di Matthijs… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

tvdellosport : ?? JUVE, ZANIOLO SI AVVICINA Giornata di svolta per l'affare Zaniolo in casa Juventus. I bianconeri sono convinti… - Giorgio___22 : RT @KSport24: Parere mio personale: Oggi Pau Torres e Badiashile sono nettamente superiori a #Gabriel. Continuo a non sapere nulla lato Ju… - Tiarossi2 : RT @KSport24: Parere mio personale: Oggi Pau Torres e Badiashile sono nettamente superiori a #Gabriel. Continuo a non sapere nulla lato Ju… - KSport24 : Parere mio personale: Oggi Pau Torres e Badiashile sono nettamente superiori a #Gabriel. Continuo a non sapere nul… - infoitsport : Mercato Juve: De Ligt e Zaniolo, svolta vicina. C'è distanza col Villarreal per Pau Torres - Sportmediaset -