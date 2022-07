Svincolato di lusso, Sarri lo vuole a tutti i costi: pronta l’offerta della Lazio (Di domenica 17 luglio 2022) La prossima Serie A sarà una delle più combattute e incerte di sempre, questo anche grazie alla corrente sessione di calciomercato che sta rafforzando e indebolendo le squadre allo stesso modo. Una delle squadre più attive sul mercato è la Lazio, che ha già chiuso diversi colpi molto molto interessanti come Cancellieri, Romagnoli e Maximiano. Ma il mercato biancoceleste non è finito qui, Maurizio Sarri avrebbe infatti richiesto alla società un colpo a centrocampo: Matias Vecino. Lazio Vecino Sarri Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira, il tecnico toscano avrebbe richiesto ai suoi dirigenti il centrocampista uruguagio, poiché vede in lui il profilo giusto per il centrocampo capitolino. L’ex Inter chiede un contratto triennale e le trattative sono appena iniziate, ma questa trattativa potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) La prossima Serie A sarà una delle più combattute e incerte di sempre, questo anche grazie alla corrente sessione di calciomercato che sta rafforzando e indebolendo le squadre allo stesso modo. Una delle squadre più attive sul mercato è la, che ha già chiuso diversi colpi molto molto interessanti come Cancellieri, Romagnoli e Maximiano. Ma il mercato biancoceleste non è finito qui, Maurizioavrebbe infatti richiesto alla società un colpo a centrocampo: Matias Vecino.VecinoStando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira, il tecnico toscano avrebbe richiesto ai suoi dirigenti il centrocampista uruguagio, poiché vede in lui il profilo giusto per il centrocampo capitolino. L’ex Inter chiede un contratto triennale e le trattative sono appena iniziate, ma questa trattativa potrebbe ...

