Svezia-Portogallo in tv: data, orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di domenica 17 luglio 2022) L’orario e la diretta tv di Svezia-Portogallo, match valido per la terza giornata degli Europei femminili 2022. Sfida decisiva nel gruppo C, dove le due selezioni si giocano la qualificazione ai quarti. La Svezia è a 4 punti, il Portogallo ad 1, ma sarà questa la sfida decisiva. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 17 luglio al Leigh Sports Village di Leigh. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport+HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play, oltre che ovviamente su Sky Sport e Sky GO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) L’e latv di, match valido per la terza giornata degli. Sfida decisiva nel gruppo C, dove le due selezioni si giocano la qualificazione ai quarti. Laè a 4 punti, ilad 1, ma sarà questa la sfida decisiva. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 17 luglio al Leigh Sports Village di Leigh. La partita sarà trasmessa inda Rai Sport+HD, e insu sport.rainews.it e Rai Play, oltre che ovviamente su Sky Sport e Sky GO. SportFace.

Pubblicità

sportli26181512 : Europei femminili di calcio, le partite di oggi: Sfide decisive per il gruppo C dell'Europeo. In campo alle 18 Sviz… - Cassandra9112 : @marcofantasiatw @FAnnoia Beh no. Raiplay non garantisce certo la stessa visibilità. Credo che una finale della VNL… - Cassandra9112 : @girlvnfire @RaiSport Eh lo so, speravo cambiassero idea visto che adesso siamo certi di giocarci il primo posto. E… - periodicodaily : Svezia femminile vs Portogallo femminile: pronostico e possibili formazioni #euro2022 #17luglio - infobetting : Svezia-Portogallo (Europei femminili, 17 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici -