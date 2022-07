Superbike | risultati Superpole Race GP Gran Bretagna 2022 | Razgatlioglu vince davanti a Rea | solo 4° Bautista

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) Toprakbissa il successo di ieri in gara-1 e si impone anche nelladelPremio di, quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Il campione iridato in carica ha condotto la gara sprint mattutina dalla prima all’ultima curva, tagliando il traguardo in solitaria con 1? di vantaggio sulla Kawasaki di Jonathan Rea e quasi 4? sulla BMW di Scott Redding a Donington. Il turco della Yamaha partirà dunque in pole position al via di gara-2, in programma oggi pomeriggio alle ore 15.00 italiane, portandosi ad un passo da una possibile tripletta che lo terrebbe ancora in corsa per il titolo. Fuori dal podio il leader del campionato Alvaro, 4° con la Ducati subito ...