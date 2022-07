Superbike | risultati gara-2 GP Gran Bretagna 2022 | tripletta Razgatlioglu! 2° Bautista davanti a Rea

(Di domenica 17 luglio 2022) Toprak Razgatlioglu vince anche-2 a Donington Park e completa l’opera, firmando la primadella carriera in un weekend del Mondiale. Il turco della Yamaha ha fatto il pieno di punti nella due-giorni delPremio di, imponendosi nella superpole race e nelle due gare tradizionali di sabato e domenica pomeriggio. Il campione iridato in carica si è reso protagonista di un duello mozzafiato con il fenomeno nord irlandese Jonathan Rea nella prima metà della corsa, rispondendo colpo su colpo a tutti gli attacchi del sette volte campione mondiale e poi scappando via progressivamente con il passare dei giri. Alla fine Razgatlioglu ha rallentato il ritmo per un evidente crollo degli pneumatici, riuscendo comunque a conservare un ...

Pubblicità

infoitsport : Superbike, risultati Superpole Race GP Gran Bretagna 2022: Razgatlioglu vince davanti a Rea, solo 4° Bautista - MAOgunremi : RT @SkySportMotoGP: LIVE ora la Superpole Race su Sky Sport MotoGP, canale 208. ??Gara 2 oggi alle 15:00, canale 208 di Sky #SkyMotori #Wor… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: LIVE ora la Superpole Race su Sky Sport MotoGP, canale 208. ??Gara 2 oggi alle 15:00, canale 208 di Sky #SkyMotori #Wor… - SkySportMotoGP : LIVE ora la Superpole Race su Sky Sport MotoGP, canale 208. ??Gara 2 oggi alle 15:00, canale 208 di Sky #SkyMotori… - sportli26181512 : SBK Donington, Razgatlioglu sorprende in Gara 1. Bautista ko: Razgatlioglu domina sul favorito Rea, mentre Bautista… -

Il programma di domenica 17 luglio su Sky Sport MotoGP e TV8 Ore 15: Race 2" live anche su TV8 Ore 15.35: post gara La vittoria di Aegerter in Supersport In Supersport Dominique Aegerter ...Dopo la Sprint Race di Donington Park, lo spagnolo Alvaro Bautista si conferma leader del Mondiale con un margine (sempre più risicato) di 13 punti sul fenomeno nord irlandese Jonathan Rea e di 48 su ...Toprak Razgatlioglu vince anche gara-2 a Donington Park e completa l'opera, firmando la prima tripletta della carriera in un weekend del Mondiale Superbike. Il turco della Yamaha ha fatto il pieno di ...Donington si conferma dominio incontrastato di Toprak Razgatlioglu: il campione del Mondo in carica della Superbike, dopo il successo in Gara 1, si aggiudica sia la Superpole Race in mattinata che Gar ...