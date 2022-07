Sport in tv oggi, domenica 17 luglio 2022: appuntamenti e diretta tv (Di domenica 17 luglio 2022) Una giornata all’insegna di diverse discipline Sportive. Lo Sport in tv oggi, domenica 17 luglio 2022, non lascerà a bocca asciutta gli appassionati con diversi, ed importanti, appuntamenti da seguire con estremo interesse ed attenzione. Sono tantissimi gli eventi da seguire tutti di un fiato: ancora in pista la Superbike ed il Motocross per i motori, mentre l’atletica torna in gioco con i Mondiali. In gioco anche il Tour de France ed il tennis con i tornei di Bastad e Budapest. Infine, grande attesa per la nuova giornata degli Europei di calcio femminile. Sport in tv oggi: il programma e dove vederlo in tv (Credit foto – Pagina Facebook Gianmarco Tamberi)Ecco tutti gli appuntamenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Una giornata all’insegna di diverse disciplineive. Loin tv17, non lascerà a bocca asciutta gli appassionati con diversi, ed importanti,da seguire con estremo interesse ed attenzione. Sono tantissimi gli eventi da seguire tutti di un fiato: ancora in pista la Superbike ed il Motocross per i motori, mentre l’atletica torna in gioco con i Mondiali. In gioco anche il Tour de France ed il tennis con i tornei di Bastad e Budapest. Infine, grande attesa per la nuova giornata degli Europei di calcio femminile.in tv: il programma e dove vederlo in tv (Credit foto – Pagina Facebook Gianmarco Tamberi)Ecco tutti gli...

