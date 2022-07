Sport e tecnologia, investiti oltre 12 mld nel 2021 (Di domenica 17 luglio 2022) La mole degli investimenti nello Sports Tech ha superato i 12 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di euro) nel 2021, più dei quattro anni precedenti messi insieme. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che in Nord America si è registrato un incremento di finanziamenti del 160% rispetto al 2020, a quota 6,5 miliardi, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 17 luglio 2022) La mole degli investimenti nellos Tech ha superato i 12 miliardi di dollari (circa 12 miliardi di euro) nel, più dei quattro anni precedenti messi insieme. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che in Nord America si è registrato un incremento di finanziamenti del 160% rispetto al 2020, a quota 6,5 miliardi, Calcio e Finanza.

