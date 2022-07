(Di domenica 17 luglio 2022) È anche una guerra tra, quella in. Come ai tempi della Guerra Fredda. E travalica i confini. L?lanciato ieri dall?Intelligence di Kiev con poche righe crea...

Secondo la polizia di Kiev, finora sono stati recuperati, nella sola regione della capitale, "1.346 corpi di civili", la maggior parte dei quali colpiti con armi da fuoco. A Vinnytsia invece, ...È anche una guerra tra, quella in Ucraina . Come ai tempi della Guerra Fredda. E travalica i confini. L'allarme ... anche se l'attenzione sul personale delle Ambasciateera già stata ... Spie russe, allarme nell'Ue: «Cercano le armi destinate all'Ucraina» È anche una guerra tra spie, quella in Ucraina. Come ai tempi della Guerra Fredda. E travalica i confini. L’allarme lanciato ieri dall’Intelligence di Kiev con poche righe ...Ancora missili nel Donetsk, morti tre civili. Secondo l'esercito ucraino circa 38.300 soldati russi sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa. Dal 24 febbraio arrivati in Polonia quasi 5 mili ...