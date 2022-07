Speranza risponde alla signora no vax che lo contesta: “I vaccini hanno salvato 20 milioni di vite” – Video (Di domenica 17 luglio 2022) “I vaccini hanno salvato 20 milioni di vite umane, in Italia secondo l’Iss sono state salvate 150 mila vite”. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto così alle contestazioni no vax, alla festa di Articolo Uno a Bologna insieme al segretario della Cgil Maurizio Landini. Durante l’intervento una donna lo ha contestato, mentre poco prima un gruppo di una cinquantina di contestatori no vax aveva manifestato fuori da Parco Cevenini dove si è svolto l’evento e hanno continuato a rumoreggiare anche durante l’incontro. “Quanto ai problemi della sanità – ha detto Speranza – sono molto seri perché veniamo da anni di definanziamento del Ssn“. Il ministro ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) “I20diumane, in Italia secondo l’Iss sono state salvate 150 mila”. Il ministro della Salute, Roberto, ha risposto così allezioni no vax,festa di Articolo Uno a Bologna insieme al segretario della Cgil Maurizio Landini. Durante l’intervento una donna lo hato, mentre poco prima un gruppo di una cinquantina ditori no vax aveva manifestato fuori da Parco Cevenini dove si è svolto l’evento econtinuato a rumoreggiare anche durante l’incontro. “Quanto ai problemi della sanità – ha detto– sono molto seri perché veniamo da anni di definanziamento del Ssn“. Il ministro ha ...

