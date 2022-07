Speranza | “M5s esprime domanda sociale molto forte Loro nel campo progressista? Continuiamo a lavorare su questo terreno”

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dopo la #crisidigoverno e senza il #M5S il #centrodestra diventa determinante per qualsiasi azione in Parlamento.… - Emagorno : Quello che è successo oggi a causa del M5S è un qualcosa che procura danni solo ai cittadini italiani. La speranza… - calipso_f : RT @marco_sampietro: Da docente, il documento che contiene i 9 punti del M5S, sembra gli esami di studenti che sanno poco o nulla, esprimon… - cinziapalcani : RT @Apndp: Povera patria. Sempre attuale. Purtroppo. #crisidigoverno #mattarella #draghi #salvini #letta #meloni #unaFollia #travaglio #cas… - GnesottoRoberto : RT @marco_sampietro: Da docente, il documento che contiene i 9 punti del M5S, sembra gli esami di studenti che sanno poco o nulla, esprimon… -

... ma stiamo cercando, come Pd, di fare emergere le voci dei responsabili al'interno del. Il tema ... Certo", è laalla quale si appella il parlamentare, "essere scalzato da Giuseppe Conte e ...In effetti l'editore, cioè quel che resta del, si sta prodigando per metterlo in crisi. E ... Che vergogna speculare sulla pelle degli italiani nelladi raccogliere qualche voto. Draghi ...Molto dipenderà da come si svolge il dibattito nell'assemblea, sospesa poco dopo le 14 e aggiornata alle 18. Al momento, sono tanti gli interventi a sostegno di Conte, ma esponenti di peso continuano ...Il braccio di ferro fra "governisti e contiani" nel Movimento 5 Stelle va avanti e potrebbe portare, da qui a qualche ora, a uno strappo potenzialmente fatale ...