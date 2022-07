"Sono pronto". D Ketelaere chiama il Milan: a quanti milioni si chiude (Di domenica 17 luglio 2022) In attesa di vestire la maglia rossonera, Charles De Ketelaere fa la prima giocata importante per il Milan. Con delle parole, chiare, sul suo futuro: «Sono curioso di conoscere cosa accadrà, se un club dovesse mostrare interesse in me, lo ascolterò - racconta il trequartista 21enne -. Mi sento pronto a partire». Non è certo un segreto che il belga rappresenti il principale obiettivo dei rossoneri, ma il Bruges non ha accettato nemmeno la seconda offerta del Milan da 31 milioni di euro. Paolo Maldini, però, può contare sul forte gradimento del giocatore (il quale ha respinto al mittente un'offerta migliore del Leeds), come testimoniato dalle sue dichiarazioni. Una situazione opposta rispetto a quella che riguarda Renato Sanches (24 anni), in cima alla lista dei desideri per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) In attesa di vestire la maglia rossonera, Charles Defa la prima giocata importante per il. Con delle parole, chiare, sul suo futuro: «curioso di conoscere cosa accadrà, se un club dovesse mostrare interesse in me, lo ascolterò - racconta il trequartista 21enne -. Mi sentoa partire». Non è certo un segreto che il belga rappresenti il principale obiettivo dei rossoneri, ma il Bruges non ha accettato nemmeno la seconda offerta delda 31di euro. Paolo Maldini, però, può contare sul forte gradimento del giocatore (il quale ha respinto al mittente un'offerta migliore del Leeds), come testimoniato dalle sue dichiarazioni. Una situazione opposta rispetto a quella che riguarda Renato Sanches (24 anni), in cima alla lista dei desideri per il ...

