Pubblicità

venti4ore : Sollicciano, detenuto finge di star male e tenta di violentare un’infermiera - MircoScatizzi : RT @corrierefirenze: Sollicciano, un detenuto tenta di violentare un’infermiera - corrierefirenze : Sollicciano, un detenuto tenta di violentare un’infermiera - rep_firenze : Sollicciano, la denuncia del Sappe: 'Un detenuto ha tentato di stuprare un'infermiera' [aggiornamento delle 16:27]… - FirenzePost : Sollicciano: detenuto straniero tenta di violentare infermiera e picchia un agente. Protesta del Sappe -

Arrivati i rinforzi sul posto, mentre si accompagnava ilnella propria cella, questi ha ... ma è del tutto evidente che la situazione è allucinante a!". Per Donato Capece, ......mattina un, in attesa di Rems (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) e attualmente ristretto presso il Reparto Atsm (Articolazione salute mentale) del carcere di, ...Sentendo le urla il poliziotto di servizio è intervenuto subito per liberare la donna e nell'intervento ha subìto dei colpi al volto e al ginocchio. La denuncia di Francesco Oliviero, segretario regio ...Il periodo delle attività scolastiche è quello in cui diminuiscono gli eventi critici in carcere; e i detenuti che portano a termine un percorso di studi soddisfacente hanno un tasso di recidiva minor ...