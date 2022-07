‘So stato accoltellato. Se moro ve voglio bene’: il post choc del bodyguard ferito dal padre del pugile ucciso (Di domenica 17 luglio 2022) “So stato accoltellato, se moro ve voglio bene”. Ha postato una foto, con il viso sofferente ma sorridente e con la ferita insanguinata in bella vista, trattenuta dalla mano. La maglia imbrattata di sangue, così come l’addome e l’arto sinistro. Lui, il bodyguard trentenne accoltellato da padre di Leonardo Muratovic davanti al Commissariato di Anzio, si è fatto un selfie non appena arrivato in ospedale. Lo ha postato sul suo profilo Facebook, per salutare gli amici. Un addio, un arrivederci, un messaggio per far sapere quello che era successo. I messaggi degli amici E loro, allarmati tutti a chiedere i dettagli. “Pensavo fosse uno scherzo, di cattivo gusto. Non mollare campione!”, gli ha scritto un amico. Centinaia i messaggi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) “So, sevebene”. Ha pouna foto, con il viso sofferente ma sorridente e con la ferita insanguinata in bella vista, trattenuta dalla mano. La maglia imbrattata di sangue, così come l’addome e l’arto sinistro. Lui, iltrentennedadi Leonardo Muratovic davanti al Commissariato di Anzio, si è fatto un selfie non appena arrivato in ospedale. Lo ha posul suo profilo Facebook, per salutare gli amici. Un addio, un arrivederci, un messaggio per far sapere quello che era successo. I messaggi degli amici E loro, allarmati tutti a chiedere i dettagli. “Pensavo fosse uno scherzo, di cattivo gusto. Non mollare campione!”, gli ha scritto un amico. Centinaia i messaggi di ...

