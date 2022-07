Sky: su Dybala solo Napoli e Roma, l’offerta di Adl è il linea con le sue richieste, quella della Roma no (Di domenica 17 luglio 2022) Oltre a Napoli e Roma, non ci sono altre squadre che sono in corsa per Paulo Dybala. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive che l’argentino ha solo due pretendenti e che quindi dovrà prendere presto una decisione. “Dybala deve decidere: Roma o Napoli. A oggi il futuro dell’argentino è diviso tra le due squadre. Al momento non ci sono segnali d’interesse da parte di altri club, quindi, a meno che l’ex Juve non voglia prendere altro tempo per aspettare altre eventuali soluzioni, presto dovrebbe prendere una decisione. La scelta definitiva potrebbe arrivare presto, Dybala sembra ormai deciso a non aspettare molto per decidere del suo futuro”. La Roma offre meno di quanto chiede ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Oltre a, non ci sono altre squadre che sono in corsa per Paulo. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive che l’argentino hadue pretendenti e che quindi dovrà prendere presto una decisione. “deve decidere:. A oggi il futuro dell’argentino è diviso tra le due squadre. Al momento non ci sono segnali d’interesse da parte di altri club, quindi, a meno che l’ex Juve non voglia prendere altro tempo per aspettare altre eventuali soluzioni, presto dovrebbe prendere una decisione. La scelta definitiva potrebbe arrivare presto,sembra ormai deciso a non aspettare molto per decidere del suo futuro”. Laoffre meno di quanto chiede ...

