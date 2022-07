Sky – Napoli ritorna su Kim | tutto bloccato con il Rennes

(Di domenica 17 luglio 2022) Iltorna in piena corsa per prendere Kim Min-jae, la trattativa con ilsi è bloccata. Gli aggiornamenti di calciomercato vengono dati da Gianluca Di Marzio di Sky. Il difensore sudcoreano è stato scelto dalcome sostituto di Kalidou Koulibaly, ma quando gli azzurri hanno provato l’affondo decisivo è spuntato ilche già seguiva da tempo il calciatore. La trattativa con il club francese non si è mai chiusa. Questo anche perché ilha pareggiato l’offerta economica del, arrivando ad un ingaggio di 2.5 milioni di euro a stagione. Kim al: gli aggiornamenti Ilha continuato a portare avanti la trattativa, nonostante ilstesse tentando di chiuderla. Ora secondo quanto riferisce Di ...

e Lazio superano con qualche incertezza difensiva i test con Perugia e Triestina. Pioggia di gol per altre 5 squadre di serie A. Strelec e Nestorovski trascinano Spezia e Udinese contro il ...Calciomercato- La Roma esce allo scoperto per Paulo Dybala . L'argentino sembra davvero entrato nel mirino ... Offerta Roma a Dybala: la conferma diEcco cosa scrive Gianluca Di Marzio: Sul ... Napoli-Perugia LIVE, il risultato dell'amichevole di Dimaro Il Napoli continua a cercare un difensore centrale per sostituire Kalidou Koulibaly. Oltre a Abdou Diallo del Psg, gli azzurri stanno portanto avanti anche la trattativa per Kim Min-jae del Fenerbace.ForzAzzurri.net - Sorpasso della Roma per Dybala Ecco quanto riportato dalla redazione di Sky Sport: La Roma vuole Paulo Dybala, inseguito anche dal Napoli. Oggi c'è stato ...