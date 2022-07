Skriniar PSG, martedì nuovo incontro con l’Inter: la situazione (Di domenica 17 luglio 2022) La trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar sta proseguendo. Nella giornata di martedì nuovo incontro programmato Milan Skriniar è uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato. Il difensore di proprietà dell’Inter è finito nel mirino del PSG, che però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. martedì è previsto un nuovo incontro tra le parti, con i parigini che proveranno a colmare le distanze. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) La trattativa tra Inter e PSG per Milansta proseguendo. Nella giornata diprogrammato Milanè uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato. Il difensore di proprietà delè finito nel mirino del PSG, che però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.è previsto untra le parti, con i parigini che proveranno a colmare le distanze. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

