Simona Ventura lo dice chiaro: “Chi fa tv può avere successo sui social ma non è facile il contrario”. E spiega perché (Di domenica 17 luglio 2022) “I miei figli sono stati la mia forza più grande nei momenti difficili, che sono stati tantissimi. Da quattro anni c’è Giovanni. È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”. A parlare così al Corriere della Sera è Simona Ventura. Giovanni Terzi è il suo compagno e con lui c’è in programma un matrimonio. Ventura parla di molte cose, anche di come vede la tv di oggi, lei che tv se ne intende e ne ha fatta tanta, bene: “Credo che chi fa tv possa avere successo sui social. Non è facile il contrario“, dice. E spiega: “Non si fa la gavetta. Sarò obsoleta ma è così che ho imparato a navigare in questo mare. Sto preparando un progetto per i ragazzi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) “I miei figli sono stati la mia forza più grande nei momenti difficili, che sono stati tantissimi. Da quattro anni c’è Giovanni. È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”. A parlare così al Corriere della Sera è. Giovanni Terzi è il suo compagno e con lui c’è in programma un matrimonio.parla di molte cose, anche di come vede la tv di oggi, lei che tv se ne intende e ne ha fatta tanta, bene: “Credo che chi fa tv possasui. Non èil“,. E: “Non si fa la gavetta. Sarò obsoleta ma è così che ho imparato a navigare in questo mare. Sto preparando un progetto per i ragazzi che ...

Pubblicità

FQMagazineit : Simona Ventura lo dice chiaro: “Chi fa tv può avere successo sui social ma non è facile il contrario”. E spiega per… - Alberto_Today : Simona Ventura: «Non sopporto le donne che odiano le altre donne. Racconterò Marco Pannella» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Ventura: «Non sopporto le donne che odiano le altre donne. Sposerò Terzi, è l’uomo che mi completa» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Ventura: «Non sopporto le donne che odiano le altre donne. Sposerò Terzi, è l’uomo che mi completa» - MaricaGusmitta : La showgirl ?@Simo_Ventura? : “Una lunga pausa per non perdermi l’educazione dei figli. Ho sempre avuto anche un pi… -