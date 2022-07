Siccità a Milano, ora si possono di nuovo innaffiare piante e giardini. Ma solo di notte (Di domenica 17 luglio 2022) innaffiare le piante? Ora si può, ma solo di notte. È stata pubblicata sul sito del Comune di Milano una “contro-ordinanza” sindacale che modifica il precedente provvedimento sulla Siccità. In seguito alla diverse polemiche innescate dalla sua maggioranza Palazzo Marino ha fatto marcia indietro sul divieto firmato da Beppe Sala il 25 giugno 2022, soprattutto dopo che molti giardini sono rimasti a secco a causa del caldo e della mancanza di pioggia. In base al nuovo decreto sarà possibile bagnare piante, giardini e prati la sera tardi e la notte, mentre le fontane con riciclo potranno rimanere accese, comprese quelle che rischiano di rompersi se vengono spente. In particolare nel nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022)le? Ora si può, madi. È stata pubblicata sul sito del Comune diuna “contro-ordinanza” sindacale che modifica il precedente provvedimento sulla. In seguito alla diverse polemiche innescate dalla sua maggioranza Palazzo Marino ha fatto marcia indietro sul divieto firmato da Beppe Sala il 25 giugno 2022, soprattutto dopo che moltisono rimasti a secco a causa del caldo e della mancanza di pioggia. In base aldecreto sarà possibile bagnaree prati la sera tardi e la, mentre le fontane con riciclo potranno rimanere accese, comprese quelle che rischiano di rompersi se vengono spente. In particolare nel...

