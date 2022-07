"Siamo in piena crisi di governo per colpa degli slogan Il mondo economico (e gli italiani) chiedono stabilità" (Di domenica 17 luglio 2022) Siamo in piena crisi di governo. Ogni tanto qualcuno si sveglia, forse per il caldo, e ha dei desideri o delle voglie (come le donne incinte) da soddisfare. Che fossimo in carenza di politici di “razza” non ne avevamo dubbio, a questo (e ci abbiamo pensato noi a votarli) ha portato a sedere negli scranni dei due rami del parlamento persone non qualificate o meglio impreparate, quelli che i nostri cugini francesi chiamano les incompetents, e guidate da personaggi che non abbiamo ancora capito cosa intendano per il “bene dell’Italia”. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 17 luglio 2022)indi. Ogni tanto qualcuno si sveglia, forse per il caldo, e ha dei desideri o delle voglie (come le donne incinte) da soddisfare. Che fossimo in carenza di politici di “razza” non ne avevamo dubbio, a questo (e ci abbiamo pensato noi a votarli) ha portato a sedere negli scranni dei due rami del parlamento persone non qualificate o meglio impreparate, quelli che i nostri cugini francesi chiamano les incompetents, e guidate da personaggi che non abbiamo ancora capito cosa intendano per il “bene dell’Italia”. Segui su affar.it

