She-Hulk: Jason Segel interpreterà La Cosa dei Fantastici Quattro nella serie dei Marvel Studios (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riferito da The DisInsider, Jason Segel interpreterà La Cosa dei Fantastici Quattro in She-Hulk: Attorney At Law dei Marvel Studios. She-Hulk: Attorney At Law debutterà su Disney+ il 17 agosto e, secondo un recente rumor, Jason Segel avrà un breve cameo, impersonando La Cosa dei Fantastici Quattro, nel nuovo show dei Marvel Studios con protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Secondo quanto rivelato da The DisInsider Segel, principalmente conosciuto per aver interpretato Marshal nella serie E alla fine arriva mamma, in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riferito da The DisInsider,Ladeiin She-: Attorney At Law dei. She-: Attorney At Law debutterà su Disney+ il 17 agosto e, secondo un recente rumor,avrà un breve cameo, impersonando Ladei, nel nuovo show deicon protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Secondo quanto rivelato da The DisInsider, principalmente conosciuto per aver interpretato MarshalE alla fine arriva mamma, in ...

