Serie B, le trattative di giornata: Joao Pedro verso la Turchia, Brunori al Palermo. La Reggina vuole Obi (Di domenica 17 luglio 2022) Non si ferma il mercato di Serie B, con gli attaccanti ancora protagonisti nelle trattative. Uno fra tutti, Matteo Brunori, è arrivata... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Non si ferma il mercato diB, con gli attaccanti ancora protagonisti nelle. Uno fra tutti, Matteo, è arrivata...

