Serie A: Il 'caso Dybala': il grande sconosciuto del mercato (Di domenica 17 luglio 2022) 2022-07-16 10:57:17 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: lper cui pesi paolo dibala (28 anni). Sono trascorse molte settimane dal Juve e 'La Joya' accetteranno di separarsi, 15 giorni dall'ufficialità e quello di Laguna Larga è rimasto senza contratto. Il suo agente (Jorge Antn) sta cercando una destinazione per l'ex Istituto ma non ha trovato nulla di fermo… con le attuali pretese dell'argentino. E tutto… con Qatar 2022 all'orizzonte. Dalla nazionale argentina sollecitano Dybala a trovare una squadra perché i biglietti per la 'Scaloneta' sono cari e non è proprio Paulo quello che ha goduto della maggiore continuità tra tutti i selezionati per l'albiceleste. L'Inter si complica Sembrava chiuso proprio come tutto sembrava combaciare perfettamente. L'Inter ha inferto una pugnalata al grande rivale e ha costruito un duo argentino ...

