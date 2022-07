Serie A | Dybala ha scelto la squadra | vicinissimo il sì

(Di domenica 17 luglio 2022) . Clamoroso indizio social, ora la situazione diventa esplosiva. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La situazione dicontinua ad essere in bilico ma allo stesso tempo particolarmente esplosiva. Da diversi giorni si susseguono diverse voci che vorrebbero il giocatore diviso tra Roma e Napoli: Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - mirkocalemme : Per #Dybala sono giorni di riflessione. L'#Inter bisogno di tempo, la #Roma è tornata e il #Napoli da esattamente d… - SimoneFalc01 : @Thy_76 @ale_rasch @sirsetbulismo Dybala a livello di qualità è un calciatore da top club. È stato solo fermato dag… - mikemx__ : RT @angelomangiante: Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presenze… -

Defilate le squadre estere, con l'argentino che vuole rimanere inA La Roma è in pole position per, il top player che farebbe fare il salto di qualità alla squadra. La prossima ...... una parte fissa più bassa delle richieste (tra i 4 e i 4,5 milioni di euro) e unadi bonus legati a presenze e obiettivi. Palla al giocatore, dunque. Calciomercatotra Napoli e Roma. De ... Dybala verso la permanenza in Serie A: è lotta a due! I dettagli Dario Canovi, noto esperto di mercato ha fatto il punto delle trattative e ha parlato delle big di serie A ma anche di Zaniolo e Dybala. Dario Canovi, noto procuratore sportivo, è stato intervistato a ...Ad oggi, non ci sono segnali da altri club: sono queste le due offerte più importanti sul piatto. E l’argentino dovrebbe decidere a breve ...