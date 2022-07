Senza pudore | Meloni impallina i tredici sindaci pro Draghi

(Di domenica 17 luglio 2022) Il fronte deiin favore del governo di Marioè "", accusa leader di Fratelli d'Italia Giorgia. "Mi chiedo se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri, Sala, Nardella o da altrie presidenti di Regione che si sono espressi in questo senso, condividano l'appello perché un governo e un Parlamento distanti ormai anni luce dall'Italia reale vadano avanti imperterriti, condannando questa Nazione all'immobilismo solo per garantire lo stipendio dei parlamentari e la sinistra al governo", afferma la presidente di FdI. Sabato 16 luglio idigrandi città hanno firmato un appello aaffinché resti a Palazzo Chigi. Una richiesta bipartisan. Matteo Lepore (Bologna), Gaetano ...

Agenzia askanews

Ore 11:53 - Meloni: "Appello sindaci Uso istituzioni" "Mi chiedo se tutti i cittadini rappresentati da Gualtieri , Sala , Nardella o da altri sindaci e presidenti di Regione che si sono ...... anche quelli che la pensano diversamente, usino le Istituzioni così,, come se fossero sezioni di partito. La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia ... Meloni: appello dei sindaci per Draghi Istituzioni usate senza pudore