Scomparso in Francia da sei giorni. Parte della famiglia è di origine pugliese Il 32enne era in pellegrinaggio in bicicletta verso Santiago di Compostela (Di domenica 17 luglio 2022) Adriano è di Modena, ha 32 anni. La mamma Grazia, pure residente a Modena con famiglia originaria del barese, ha diffuso tramite social network la comunicazione secondo cui non ha contatti con il figlio da sei giorni. Adriano è partito in bicicletta alla volta di Santiago di Compostela. Contatti telefonici regolari con la famiglia fino all'11 luglio poi il telefono dell'uomo si è guastato ma da sei giorni, secondo la mamma, Adriano è proprio sparito. Stando ad organi di stampa è stato registrato un prelievo di denaro a Tolone, prelievo ritenuto sospetto. Per ora la situazione di allarme si è amplificata tra social network ed organi di stampa.

