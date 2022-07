Sciopero: tra Bari e Brindisi cancellati 63 voli Conseguenze nell'intera giornata (Di domenica 17 luglio 2022) Sciopero di quattro ore dalle 14, hanno incrociato le braccia i lavoratori delle compagnie aeree low costi. Agitazione anche dei controllori di volo. È stata una domenica bestiale in tutti gli aeroporti italiani e, specificamente, in Puglia: 37 voli cancellati da/per Bari, 26 da/per Brindisi. Ripercussioni nell’intera giornata. L'articolo Sciopero: tra Bari e Brindisi cancellati 63 voli <small class="subtitle">Conseguenze nell'intera giornata</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 17 luglio 2022)di quattro ore dalle 14, hanno incrociato le braccia i lavoratori delle compagnie aeree low costi. Agitazione anche dei controllori di volo. È stata una domenica bestiale in tutti gli aeroporti italiani e, specificamente, in Puglia: 37da/per, 26 da/per. Ripercussioni. L'articolo: tra63 proviene da Noi Notizie..

