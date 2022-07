Scholz: l'Ue non può più permettersi veti in politica estera (Di domenica 17 luglio 2022) L'Unione europea non può più permettersi veti nazionali nella politica estera: lo scrive il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un articolo sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung dedicato alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) L'Unione europea non può piùnazionali nella: lo scrive il cancelliere tedesco Olafin un articolo sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung dedicato alle ...

Pubblicità

CarloCalenda : Le leadership occidentali sono fragilissime. Biden è debole e impopolare; Scholz non ne parliamo; la Gran Bretagna… - kocisse1 : @itsmeback_ ma i Tedeschi come fanno a sopportare scholz......un burattino degli statunitensi, ma non si rendono co… - opinions_250 : #Macron ha perso la maggioranza, #borrisjohnson è stato cacciato, #Draghi si è dimesso, #Scholz in Germania traball… - edo_m182 : @MarxKarletto @RoccoTodero Non mi sembra che i tedeschi siano messi molto meglio di noi, con l'imbarazzante Scholz.... - gomitolodilana7 : RT @CarloCalenda: Le leadership occidentali sono fragilissime. Biden è debole e impopolare; Scholz non ne parliamo; la Gran Bretagna è nel… -