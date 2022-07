Schira: la Spal ha chiesto in prestito al Napoli Giuseppe Ambrosino (Di domenica 17 luglio 2022) La Spal ha messo gli occhi su Giuseppe Ambrosino, l’attaccante classe 2003 che al momento è in ritiro con il Napoli di Spalletti. Lo scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira. La squadra emiliana sarebbe interessata al prestito. Ambrosino attira l’attenzione di molti. Nella prima amichevole del Napoli a Dimaro è stato anche autore di un gol. La #Spal ha chiesto al #Napoli il prestito del gioiellino Giuseppe #Ambrosino. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Laha messo gli occhi su, l’attaccante classe 2003 che al momento è in ritiro con ildiletti. Lo scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò. La squadra emiliana sarebbe interessata alattira l’attenzione di molti. Nella prima amichevole dela Dimaro è stato anche autore di un gol. La #haal #ildel gioiellino. #calciomercato — Nicolò(@Nico) July 17, 2022 L'articolo ilsta.

Pubblicità

napolista : Schira: la Spal ha chiesto in prestito al Napoli Giuseppe Ambrosino Il giovane attaccante, attualmente in ritiro c… - DiegoRi36248589 : CALCIOMERCATO - La #SPAL ha chiesto al #Napoli il prestito del gioiellino Giuseppe #Ambrosino.(Nicolò Schira) - Diego31883 : CALCIOMERCATO - La #SPAL ha chiesto al #Napoli il prestito del gioiellino Giuseppe #Ambrosino.(Nicolò Schira) - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Schira: 'Empoli, contatti in corso per il ritorno di Di Francesco dalla Spal' -