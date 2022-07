Scherma | Mondiali Il Cairo 2022 | italiani in gara giorno per giorno

Leggi su sportface

(Di domenica 17 luglio 2022) Tutti gliinaide Ildi, in programma dal 15 al 23 luglio. Archiviata la trionfale spedizione europea di Antalya, l’Italia vuole confermarsi protagonista anche nella rassegna iridata in Egitto. Si torna ad un Mondiale a distanza di tre anni dall’ultima edizione: saranno 25 gli azzurri in, 12 donne e 13 uomini. Di seguito, il programma con tutti gli azzurri e le azzurre inper(in aggiornamento). IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA TUTTI GLIINVenerdì 15 luglio 13.00 Sciabola maschile individuale – Gironi e fasi preliminari (fino al ...